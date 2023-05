Giulia scomparsa a Milano, la telefonata alla madre: “Il mio compagno ha un’altra ed era incinta anche lei”

L’ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso. Poi di Giulia Tramontano, 29enne che vive a Senago, nel Milanese, si sono perse le tracce.

La donna è incinta di 7 mesi. Per questo i familiari della giovane hanno fatto partire un tam tam sui social per chiedere a chiunque l’abbia vista di segnalarlo alle forze dell’ordine. “Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata – si legge nell’appello diffuso online – ha un tatuaggio sul braccio sinistro. E’ sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza”.

Secondo quanto riferito a Fanpage da un cugino della scomparsa, l’ultimo contatto con la madre attorno alle 21.50 della sera della scomparsa: “Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato”.

Come riporta Repubblica, non solo c’era una storia parallela, ma anche un’altra gravidanza. Anche l’altra donna era stata incinta di lui, barman in un hotel di lusso nel centro di Milano, prima di abortire. Del triangolo, Giulia aveva raccontato a mamma Loredana e a papà Franco, giù a Sant’Antimo, ma dopo quell’ultima telefonata di sabato sera c’è stato solo silenzio. Spento il telefono, sparita la ragazza e con lei il passaporto e un bancomat. Non la borsa, non uno zaino con il necessario, non i documenti. Nemmeno gli strumenti del suo lavoro, gestione di affitti brevi in appartamenti di pregio a Milano.

Il pm Alessia Menegazzo ha aperto un fascicolo contro ignoti e il titolo di reato è ancora da scrivere. Ma i carabinieri della compagnia di Rho e del Nucleo investigativo di Milano lavorano su tutte le ipotesi: allontanamento volontario, suicidio, sequestro. E omicidio. In questo caso, aggravato dalla gravidanza.

Appena venti minuti prima aveva scritto ad una amica: “Ho litigato con il mio compagno, sono un po’ turbata ma ora vado a dormire”. Il compagno stesso avrebbe invece riferito ai carabinieri che Giulia si sarebbe allontanata la mattina di domenica portando con sé circa 500 euro e il passaporto.

Dopo aver lanciato due appelli sui social con la foto di Giulia in costume da bagno al mare, con un vistoso tatuaggio che le decora il braccio sinistro, la sorella Claudia ha preso l’aereo insieme ai genitori e da lunedì sono partite le ricerche. Poi la lite accesa con il compagno di lei, Alessandro. L’animatissima discussione col futuro padre del loro nipote ha avuto numerosi testimoni e toni accesissimi, non solo verbali.

La ragazza è alta 1,67 mt, pesa 68 kg e ha lunghi capelli chiari. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia, in contatto con i famigliari, chiamando il numero 380-7814931.