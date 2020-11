Misteriosa scritta a Campo de Fiori: “We Live in Bad Times”

Una grande affissione misteriosa è comparsa ieri mattina, 3 novembre 2020, in Piazza Campo De’ Fiori, a Roma. Una scritta in inglese- nero su sfondo bianco – che non è passata inosservata a chi si trovava a passeggiare da quelle parti. “WE LIVE IN BAD TIMES / WE CAN’T SEE BEAUTIFUL THINGS ANYMORE / WE ARE NOT LOOKING FOR WHAT IS REALLY NECESSARY”, il testo. Tradotto: “Viviamo in tempi difficili, non sappiamo più vedere il bello, non stiamo cercando ciò che è necessario”. Di cosa si tratterà? Chi ha scritto questo messaggio?

