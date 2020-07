Il Ministero della Salute ritira la costata di manzo dal mercato

Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto del marchio Platinum Prime: si tratta di un particolare taglio di carne, la costata di manzo, detto anche “ad ascia”. La decisione è legata alla possibile presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine (STEC). Il prodotto interessato è venduto in unità da 0,9-1,1 kg con il numero di lotto NE20275998A e la data di scadenza 02/08/2020.

Di seguito le informazioni per riconoscerlo, riportate da Fanpage:

Nome: Tomahawak di bovino adulto

Marchio: Platinum Primeù

Ragione sociale: Prduced by ABP for Metro Italy

Lotto di produzione: NE 20275998A

Marchio di identificazione: IE 290 EC

Nome del produttore: ABP Nenach

Sede dello stabilimento: ABP Nenagh, Grange, Nenach, Ireland, E45 WN93

Data di scadenza: 02/08/2020

Peso: 0,9-1,1 kg

Motivo del richiamo: Presenza di esterichia coli produttori di shigatossine

Il Ministero, in una nota ufficiale, ha anche disposto che la costata di manzo sia immediatamente ritirata dal mercato, poiché, secondo l’ente, “il rischio per la salute è serio”: si parla di disturbi gastrointestinali, parzialmente febbrili, con possibile sanguinamento. I sintomi possono manifestarsi tra i 2 e i 7 giorni dal consumo del prodotto contaminato. Possibili anche gravi complicazioni renali, specialmente nei bambini con la sindrome emolitica-uremica (SEU), malattia che si caratterizza per una grave insufficienza renale acuta, oanemia e piastrinopenia (ridotto numero di piastrine), che in circa il 20 per cento dei casi può rivelarsi fatale. Al verificarsi di tali sintomi in concomitanza del consumo del prodotto è opportuno l’immediato intervento medico.

