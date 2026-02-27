È di due morti e 38 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato per motivi che sono ancora da accertare. Sui social, intanto, circola un filmato, realizzato da un dash cam installata su un’automobile, in cui si vede il mezzo uscire fuori dai binari per terminare la sua corsa contro un edificio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto: la procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e lesioni colpose. Una delle due vittime, a quanto si apprende, si trovava sul marciapiede quando sarebbe stato travolto dal tram.

“Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile” ha raccontato all’Ansa uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato.