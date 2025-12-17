Milano, 21enne accoltellato per strada: è grave

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano nella notte tra tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. Il giovane si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico meneghino, dove è arrivato in codice rosso.

L’accoltellamento è avvenuto intorno a mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano, a poche centinaia di metri da viale Famagosta. La vittima dell’aggressione è un 21enne di origine nordafricana.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire cosa la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i sanitari sono arrivati sul posto in seguito a una richiesta di intervento telefonica nella quale però non si parlava di un episodio di violenza.

Stando a quanto scrivono i media locali milanesi, l’ipotesi è che il ragazzo sia stato aggredito da quattro persone che lo hanno rapinato di portafogli e cellulare.