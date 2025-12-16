Una donna di 41 anni è stata arrestata a Cogne, in Val d’Aosta, per aver investito più volte con la propria auto un carabiniere al quale aveva chiesto soccorso. Il militare, Antonio Graziano, anche lui 41enne, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Parini di Aosta: i media locali riferiscono che non è in pericolo di vita. La donna, di nazionalità francese, è accusata di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto verso le 17 di ieri, lunedì 15 dicembre, in un parcheggio in località Lillaz. Secondo quanto ricostruito, la donna – che pare soffra di disturbi psichici – si è rivolta al 112 segnalando problemi con la sua auto elettrica. Dalla centrale operativa dell’Arma le è stato indicato un parcheggio a Lillaz, dotato di colonnina per ricarica: nel mentre, una pattuglia l’ha raggiunta.

Una volta fatta ripartire l’auto, tuttavia, la donna ha inspiegabilmente messo in atto una serie di manovre inconsulte e, al segnale dei carabinieri che volevano fermarla perché pericolosa per eventuali pedoni, ha tentato la fuga.

La pattuglia dell’Arma l’ha però raggiunta. I militari si sono avvicinati all’auto, ma a quel punto la conducente – che all’interno dell’abitacolo gridava in modo incomprensibile – ha scagliato il mezzo contro i due: uno è riuscito a spostarsi, l’altro è invece rimasto schiacciato contro un muro. La donna poi, ha nuovamente tentato di investire il militare illeso, senza riuscirci, e ha fatto ripetutamente colpito quello già ferito.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i rinforzi dei carabinieri, che sono riuscito a fermare le folli manovre della donna: i militari hanno infranto il vetro e sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo la conducente, che era in visibile stato di alterazione. È stato quindi richiesto per lei l’intervento del 118, mentre l’appuntato Graziano è stato trasportato al Parini in elicottero, dove nelle scorse ore è stato sottoposto a un’operazione chirurgica alla gamba.

In un messaggio pubblicato sui canali social dell’Arma, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo ha espresso vicinanza all’agente ferito.