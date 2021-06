Milano, morto il bimbo investito in un parco da un pensionato 72enne

È morto il bimbo di 3 anni che lo scorso 2 giugno era stato investito da un’auto entrata senza permesso nel Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, nel milanese. Fin da subito, le condizioni del piccolo, ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, erano parse gravissime.

Alla guida dell’auto c’era un pensionato 72enne che aveva l’auto posta sotto sequestro e la patente revocata. La sua Citroen era piombata addosso al bambino precipitando per circa tre metri da una terrazza panoramica del parco. Erano invece rimasti illesi i genitori del piccolo.

L’uomo, già indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. Tra le possibili cause dell’incidente, c’è l’ipotesi del malore. Gli inquirenti invece hanno escluso la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. Gli inquirenti disporranno l’autopsia sul corpo del piccolo.

