Milano, ladro ucciso a colpi di forbici mentre tenta di rubare “gratta e vinci”: arrestato il barista

A Milano un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è stato ucciso a colpi di forbici dal titolare di un bar durante un tentativo di furto. Il barista, 31 anni, di nazionalità cinese, è stato stato portato in Questura e, dopo l’interrogatorio con il pm di turno, è stato arrestato per omicidio volontario insieme a un’altra persona.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino di oggi, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate, nel quartiere Stadera.

Di Ronza, padre di tre figli e già noto alla polizia per precedenti di furti e rapine, era insieme a un complice. Si pensa che i due fossero giunti sul posto a bordo di uno scooter che risulta rubato nella notte tra martedì e mercoledì.

I due ladri hanno cercato di assaltare il bar prima dell’apertura, ma nel tentativo di forzare la saracinesca hanno fatto scattare l’allarme. I due titolari del bar, due cinesi di 31 e 49 anni che abitano nello stesso edificio, sono immediatamente scesi in strada.

Il più giovane, armato con un paio di forbici, si è scagliato contro Di Ronza, mentre il complice riusciva a fuggire. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 31enne abbia colpito il ladro una prima volta mentre stava cercando di fuggire, per poi finirlo con venti colpi di forbici al petto quando l’altro era già a terra.

È stato lo stesso proprietario del bar ad allertare i soccorsi dopo la colluttazione, avvenuta davanti a molti residenti che nel frattempo si erano affacciati per il frastuono. Quando i soccorritori sono arrivati, per Di Ronza non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto riporta MilanoToday, a terra, a pochi metri dall’ingresso del bar, è rimasto un malloppo di tagliandi del “gratta e vinci”. Probabilmente il 37enne stava cercando di portarli via con sé.

