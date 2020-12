Milano, ladro di pane vestito elegante

Un uomo distinto, vestito elegante, sulla cinquantina ruba un pezzo di pane e una marmellata in un panificio del centro di Milano. La crisi economica causata dal Covid l’ha portato sul lastrico, così in dieci minuti ha tentato il furto di una pagnotta in due panifici di Corso Vercelli. La triste storia la riporta il Corriere della Sera che racconta come i proprietari dei panifici si siano accorti del tentato furto. L’uomo, pieno di vergogna, ha confessato di avere perso la sua attività per la crisi provocata dalla pandemia e di avere un figlio da mantenere: “Non ho più un euro. È la prima volta che lo faccio”.

