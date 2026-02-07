Milano Cortina 2026, FS: inaugurata Sala Immersiva a Casa Italia

Il Gruppo FS Italiane, in occasione dell’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, inaugura una sala immersiva alla Triennale di Milano nello spazio dedicato a Casa Italia del CONI. Un viaggio avvolgente che, attraversando la storia, la tecnologia e l’identità del nostro Paese, celebra il legame indissolubile tra il movimento e la memoria collettiva.

Presentata oggi da Carla Morogallo, Direttrice Generale Fondazione la Triennale di Milano, da Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e da Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS, la sala offre un’esperienza unica dove il dinamismo del viaggio incontra l’eternità del mito.

Un ambiente immersivo che, attraverso la più avanzata tecnologia digitale, unisce atmosfere mitologiche al movimento ferroviario per trasformare uno spazio statico in un racconto dinamico anche in termini emotivi e multisensoriali.

In qualità di Mobility Premium Partner delle Olimpiadi, FS conferma il proprio impegno nella definizione e realizzazione di un piano di mobilità sostenibile, capillare e inclusivo.

L’obiettivo è garantire a cittadini, visitatori e atleti la massima accessibilità ai luoghi di gara e ai territori coinvolti, assicurando efficienza, sicurezza e qualità dell’esperienza di viaggio. Le opere realizzate costituiranno un’eredità per il territorio delle regioni interessate, in quanto consentiranno di avere migliori collegamenti ferroviari anche dopo le Olimpiadi.

LE STAZIONI RIQUALIFICATE:

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS e Partner ufficiale dei Giochi, è impegnata in un ampio programma di investimenti per rendere le stazioni più moderne, accessibili e integrate con il trasporto locale. In sinergia con il MIT, sono stati destinati circa 650 milioni di euro alla riqualificazione di dieci stazioni nelle aree olimpiche di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, con interventi su accessibilità, sicurezza, comfort, intermodalità e sostenibilità ambientale: Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre, Longarone, Trento, Colico, Morbegno, Sondrio, Lecco e Tirano. Le opere migliorano l’esperienza di viaggio durante l’evento e costituiscono un’eredità duratura per i territori.

IL QUADRO DEI CANTIERI STRADALI IN VISTA DELLE OLIMPIADI INVERNALI:

Anas è impegnata in un articolato piano di interventi lungo la Strada Statale 51 di Alemagna, asse strategico di accesso a Cortina d’Ampezzo, con l’obiettivo di incrementare sicurezza, funzionalità e resilienza della rete in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli interventi, avviati a partire dai finanziamenti legati ai Mondiali di Sci 2021 e successivamente rafforzati con risorse ordinarie Anas, prevedono investimenti complessivi superiori a 360 milioni di euro.

Le opere comprendono manutenzioni straordinarie, adeguamenti strutturali di ponti e viadotti, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rinnovo delle barriere di sicurezza, ammodernamento degli impianti tecnologici nelle gallerie e realizzazione di varianti e nuovi tracciati per eliminare criticità storiche e attraversamenti urbani. Gran parte dei lavori risulta già conclusa; i cantieri residui saranno completati o resi pienamente funzionali prima dell’avvio dei Giochi, garantendo una viabilità più sicura ed efficiente sia durante l’evento sia nel lungo periodo, a beneficio dei territori interessati.

POTENZIAMENTO TRASPORTO TRENITALIA E BUSITALIA:

A integrazione degli interventi infrastrutturali, Trenitalia e Busitalia hanno definito un articolato piano di potenziamento dei servizi di trasporto per garantire collegamenti efficienti, capillari e sostenibili verso le sedi di gara di Milano Cortina 2026. L’offerta prevede un rafforzamento dei servizi Alta Velocità, Regionali e intermodali “treno+bus”, in grado di rispondere all’aumento dei flussi di spettatori, atleti e operatori durante l’evento.

Nel periodo dei Giochi, Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa, con servizi dedicati da e per Malpensa Aeroporto, collegando direttamente lo scalo alle principali direttrici del Nord Est e alle grandi città, facilitando l’arrivo dei visitatori internazionali. Parallelamente, vengono rafforzati i servizi FrecciaLink, che consentono di raggiungere Cortina d’Ampezzo, il Cadore, la Val di Fiemme e la Val di Fassa grazie a soluzioni integrate treno+bus a partire dalle stazioni dell’Alta Velocità.

Accanto all’offerta AV, viene incrementato il servizio Regionale, in particolare verso il Bellunese e le aree montane, con un aumento delle frequenze sulle principali linee di accesso alle sedi di gara. Busitalia completa il sistema con collegamenti diretti da stazioni AV e aeroporti verso Cortina, Livigno e le principali località alpine, assicurando una mobilità coordinata, sostenibile e accessibile prima, durante e dopo l’evento olimpico.