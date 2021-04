Migranti, Ocean Vikings salva 236 persone al largo della Libia

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée ha soccorso 236 persone al largo della Libia. Le persone, fa sapere la Ong sui social, erano “a bordo di 2 gommoni sovraffollati in acque internazionali, a 32 NM da Zawiyah”. “Diversi sopravvissuti – continua lo staff di Sos Mediterranée in un tweet – erano deboli e disidratati ed ora si stanno riprendendo. Alcune donne hanno subito ustioni da carburante e inalato del fumo”. Tra i migranti vi sono 114 minori non accompagnati.

Martedì scorso Ocean Vikings ha ricevuto tre segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale, ma non è riuscita ad arrivare in tempo per operare i soccorsi, anche a causa del mare in tempesta. Purtroppo neanche le altre autorità marittime che hanno ricevuto la telefonata dal servizio europeo di soccorso volontario Alarm Phone sono intervenute, e oltre 130 persone sono andate disperse.

Come raccontato a TPI da un reporter a bordo di Ocean Vikings, la nave Ong ha trovato sul luogo del naufragio solo 10 cadaveri galleggiare. “Gli altri saranno andati giù perché non avevano il giubbotto di salvataggio”, ha spiegato il reporter, aggiungendo che la guardia costiera libica ha intercettato solo uno dei tre gommoni segnalati. “Non volevano uscire perché c’era la tempesta”, ha concluso.

