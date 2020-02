Michela Murgia e la gaffe sul coronavirus: “Spero duri ancora”

Michela Murgia scivola in una gaffe sul coronavirus a L’Assedio, il programma condotto da Daria Bignardi di cui spesso è ospite.

La scrittrice e intellettuale femminista si augura che il coronavirus duri ancora, perché grazie all’epidemia “le strade sono più vivibili e i mezzi pubblici semi-deserti”.

“Ho viaggiato comodissimamente in un aereo semi-vuoto, sono arrivata in una città senza traffico. Le persone… normalmente non riesco a fare un passo. Può durare un altro po’ questo virus? Se il risultato è la vivibilità delle strade, io ci metterei la firma”, dichiara la Murgia descrivendo il suo viaggio a Milano, mentre si recava proprio verso lo studio della Bignardi.

A questo punto la conduttrice cerca di correggere il tiro: “Diciamo che ci sono dei pro e dei contro…”.

Quella di Michela Murgia era solo una battuta, ma per alcuni è risultata di pessimo gusto.

