Meteo, nel fine settimana nuovo anticiclone con temperature mai viste: 43 gradi a Roma, 48 sulle isole

Le temperature continueranno a salire anche nei prossimi giorni. Dopo il caldo dell’anticiclone soprannominato “Cerbero” da ilmeteo.it, da domenica 16 luglio sarà la volta di un nuovo anticiclone ancora più rovente, ribattezzato questa volta “Caronte”.

Dopo una lieve quanto temporanea riduzione delle temperature, la colonnina di mercurio tornerà a salire dalla prossima settimana. Per sabato sono previste massime di 35-36 gradi in gran parte delle città, che il giorno successivo saliranno a 38-39 gradi per Firenze e Roma e 40-41 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna.

Poi le temperature aumenteranno ulteriormente, fino a superare la media del periodo anche di 12 gradi. A Firenze e Roma le massime potranno arrivare a 41-43 gradi, facendo registrare un record nella capitale. Al Nord sono previsti fino a 39-40 gradi, mentre in Puglia le massime arriveranno a 45 gradi. In Sicilia e Sardegna si prevedono picchi addirittura di 48 gradi, con la possibilità di battere il record di caldo italiano, attualmente di 48,8 gradi. Il caldo perdurerà anche di notte, con temperature previste sopra i 20-22 gradi in molte città. L’ondata di calore durerà tutta la prossima settimana e potrebbe fermarsi solo dopo il 22 luglio.