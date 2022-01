Melandri scaricato da uno sponsor dopo le dichiarazioni sul Covid: “Prendiamo le distanze”

L’azienda Trentino Marketing ha deciso di non proseguire la collaborazione con l’ex pilota di MotoGp Marco Melandri: “Era scaduta e la continuazione non è in agenda, prendiamo le distanze da quanto affermato”.

La affermazioni a cui si fa riferimento sono quelle pronunciate da Melandri, e poi parzialmente e malamente ritirate, riguardo un consapevole e volontario contagio Covid al fine di ottenere il green pass.

La vicenda

L’ex motociclista aveva raccontato a Men On Wheels: “Ho dovuto prendere il virus per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile”.

Ne è seguita una bufera sui social, su radio, tv e giornali. Anche la politica è intervenuta tramite il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che ha twittato: “Ringrazio Marco Melandri per l’autodenuncia pubblica. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto. Al di là dei profili penalistici su cui valuterà l’autorità giudiziaria, il comportamento e il messaggio sono senza dubbio indegni e pericolosi”.

Melandri ha più volte manifestato pubblicamente il proprio scetticismo riguardo il Covid e la propria contrarietà a green pass e vaccino. Ora davanti all’indignazione di molti ha dovuto fare un piccolo passo indietro. In un video pubblicato su Instagram ha spiegato che le sue parole sono state fraintese: “Ero ironico“.

Peccato che Men On Wheels abbiamo assicurato che durante l’intervista da loro realizzata Melandri non fosse affatto ironico.

Non ha creduto, evidentemente, alla spiegazione nemmeno Trentino Marketing. Il giornale Il Dolomiti riporta le parole dell’amministratore Maurizio Rossini: “La collaborazione con Melandri ha portato risultati interessanti negli anni scorsi ma non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto in quanto abbiamo intenzione di percorrere altre strade per sviluppare altre sinergie e strategie con l’obiettivo di veicolare l’immagine del territorio”.