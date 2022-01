Melandri ritratta: “Non ho preso volontariamente il Covid, era solo una battuta”

“Per una battuta ironica è uscita una tempesta… Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo..”. Così Marco Melandri, su Instagram, fa retromarcia rispetto alle sue precedenti dichiarazioni secondo le quali aveva “cercato di prenderlo e per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda”. “Scherzando dissi – prosegue l’ex pilota nel suo post – ‘se sarò positivo sarà per necessità cosi avrò il Green Pass'”.

Marco Melandri aveva rivelato: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e al contrario di molti vaccinati ho fatto una fatica tremenda. L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno per qualche mese. Mi sono dovuto contagiare per necessità dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Le sue dichiarazioni sono state ritrattate poco dopo, mentre il sottosegretario Carlo Sibilia aveva già annunciato verifiche da parte delle forze dell’ordine.