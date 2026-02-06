Mediaset passa al contrattacco e annuncia una causa civile contro Fabrizio Corona. Nella serata di giovedì 5 febbraio, infatti, l’azienda di Cologno Monzese ha diffuso un durissimo comunicato in cui attacca l’ex paparazzo sottolineando di aver chiesto un risarcimento da 160 milioni di euro per quanto dichiarato da Corona nel programma Falsissimo. “Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, – si legge nel comunicato – costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte. Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. Il Gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”.

“Non si tratta di gossip né di pettegolezzo, ma di un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro” accusa ancora Mediaset aggiungendo che Corona monetizzerebbe “migliaia di euro ogni settimana” su quella che viene definita una vera e propria campagna d’odio. “Per questo motivo, le somme eventualmente riconosciute dal giudice a titolo risarcitorio in questo procedimento saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo. Le persone, tutte le persone, devono potersi difendere sempre da questi crimini odiosi”. Secondo quanto si apprende da fonti Mediaset, i soggetti lesi sarebbero Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Samira Lui e Ilary Blasi.