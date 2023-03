Matteo Salvini festeggia i suoi 50 anni a Cutro, dove atteso per il Consiglio dei Ministri.

Il ministro dell’Infrastrutture allo scoccare della mezzanotte si è fatto vivo su Facebook con una foto che lo ritrae con una torta mimosa in mano. Salvini indossa una tshirt che dice tutto: “La vita comincia a cinquanta. 1973 (a caratteri cubitali, ndr) la nascita delle leggende”. Ad accompagnare l’immagine, poche parole: “50 volte grazie. Vi voglio bene, insieme faremo cose grandi”.

Sotto al post migliaia di commenti di auguri di simpatizzanti e colleghi di partito. Ma anche la compagna Francesca Verdini non si è sottratta dal partecipare via social ai festeggiamenti per il compleanno dell’amato postando su Instagram una serie di foto romantiche che li ritraggono insieme. “Tanti auguri amore mio. Non vedo l’ora di abbracciarti” il messaggio di accompagnamento. La coppia si ritroverà nella serata di oggi, quando il ministro farà rientro dalla Calabria. Una cena in famiglia, probabilmente con i figli, chiuderà la giornata del cinquantesimo compleanno.