Un record non certo invidiabile quello registrato in una scuola elementare di Fosdinovo, in provincia di Massa. La ripresa dell’anno scolastico è durata appena mezz’ora. Una falsa partenza dovuta alla positività riscontrata su una bambina asintomatica che aveva frequentato, anche se solo per qualche ora, la ‘pre-scuola’ nel corso della scorsa settimana. Oggi inoltre la piccola non era in aula.

L’ufficio di igiene, quindi, ha disposto la quarantena per 18 bambini e per le relative maestre: “La struttura di Igiene e sanità pubblica della Lunigiana, che ha gestito questa situazione insieme al personale scolastico ed al sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi – si legge in una nota della Asl -, ha già effettuato l’indagine epidemiologica su tutti i bambini (4 sono residenti in Liguria e se ne occuperanno i colleghi della Prevenzione di quel territorio) e sulle 3 insegnanti (2 della Liguria ed 1 dell’ambito di Massa Carrara). Nei prossimi giorni i 18 bambini e le 3 insegnanti saranno sottoposti a tampone e verranno poi prese le decisioni del caso”. Secondo quanto riporta Repubblica, i bambini oggi, 14 settembre, sono entrati in classe alle 8, e alle 8,30 erano già tutti in isolamento. Il rientro a scuola dopo mesi di stop causa pandemia è durato dunque appena mezz’ora.

