Mark Samson è uscito con due turiste dopo l’omicidio di Ilaria Sula: “Forse il cadavere era già nel bagagliaio”

Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, è uscito con due turiste dopo il delitto e, forse, è andato in giro per la città con il cadavere della ragazza rinchiuso nel bagagliaio della sua auto. Lo rivela un amico che si trovava con lui la sera in cui sono usciti. Il ragazzo ovviamente non sapeva quello che era accaduto qualche ora prima anche se aveva visto Samson un po’ assente così come rivelato in un’intervista a Il Messaggero: “Mark è un mostro, in questi giorni ha usato me e altri amici per depistare tutti”.

L’amico ha raccontato che la sera in cui sono usciti si sono recati in un locale in zona Pantheon, a Roma, dove hanno fatto la conoscenza di due turiste. Poi, un dettaglio inquietante: “Mark non voleva lasciare incustodita la sua auto, ho subito pensato che la sua fosse una reazione strana. Adesso temo che dentro ci fosse il cadavere di Ilaria e che abbia continuato a portarlo in giro per Roma”. Il 31 marzo, almeno quattro giorni dopo il femminicidio, l’amico racconta che Mark si trovava nella sua abitazione: “Si è chiuso in bagno e in quel momento era apparsa una nuova storia sul profilo Instagram di Ilaria, quella in cui si diceva ‘Sto bene e ringrazio tutti'”.