Maltempo nel Catanese: fiumi d’acqua nelle strade e auto trascinate in mare | VIDEO

Destructive Flooding due to heavy rainfall in Torre Archirafi, Sicily, Italy 🇮🇹⚠️ ( November 13, 2024) pic.twitter.com/UZbIZD9QjX — Weather monitor (@Weathermonitors) November 13, 2024



Una forte ondata di maltempo sta colpendo la provincia di Catania. Al momento non si registrano morti o feriti, ma sui social circolano diversi video di strade invase da fiumi d’acqua e auto trascinate in mare: scene che fanno immediatamente pensare a quelle drammatiche che recentemente si sono registrate a Valencia, in Spagna.

Le zone più bersagliate sono tra Giarre, Acireale e Linguaglossa. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi.

A pochi chilometri di distanza, in località Altarello, un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un’abitazione: all’interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili.

Ad Aci Sant’Antonio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere alcune persone rimaste bloccate all’interno di un supermercato completamente sott’acqua. Ad Acireale una persona è stata tratta in salvo in un’abitazione allagata.

I pompieri sono intervenuti anche sull’autostrada A18, tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre, per prestare soccorso ad alcuni automobilisti bloccati.

È stato richiamato personale dei Vigili del fuoco in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza.