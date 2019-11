Massa Carrara: lieve malore per il professore anti-sardine

È stato colto da un lieve malore il professore anti sardine di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza.

Il docente Giancarlo Talamini Bisi (qui il suo profilo), questo il suo nome, si sarebbe sentito male nella serata di domenica 24 novembre nella sua abitazione di Torrano, una frazione di appena 33mila abitanti situata nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

L’insegnante, che nei giorni scorsi era salito alla ribalta della cronaca per aver minacciato sul suo profilo Facebook di punire i propri studenti qualora avessero partecipato alle manifestazioni delle sardine, sarebbe stato soccorso dal 118 e trasportato per accertamenti all’ospedale delle Apuane Noa di Massa.

L’Azienda sanitaria locale non ha rilasciato informazioni in merito. L’ipotesi è che il docente abbia accusato un malessere dopo il forte stress accumulato in seguito alle polemiche che lo hanno coinvolto.

Talamini Bisi, infatti, aveva scritto sul social: “Andrò ai flash mob delle Sardine per vedere se becco qualche mio studente… poi piangerà di avere un prof che lo rimanda e gli farà vedere un 6 con il binocolo”.

Il docente, poi, qualche giorno dopo si era scusato tramite una mail inviata ai giornali. “Buonasera, sono Giancarlo Talamini, il docente che ha pubblicato su Facebook, le esternazioni, attualmente circolanti in rete. Ne approfitto per scusarmi pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti che non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere”.

Le scuse, però, non sono bastate a evitargli la sospensione, arrivata per mano del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

