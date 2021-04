Malika, la raccolta fondi per aiutarla supera i 100mila euro: “Grazie, donerò anche a chi è in difficoltà”

Malika, la raccolta fondi supera i 100mila euro

Ha superato i 100mila euro la raccolta fondi lanciata per aiutare Malika Chalhy. La 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage, Malika è stata cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La sua storia ha attirato l’attenzione dei media, dei social e di tanti personaggi famosi: da Fedez, Mahmood, Elodie fino al presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe è stata la cugina della ragazza. I soldi donati a Malika serviranno per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. “Dico grazie, ma voglio assicurare che non li terrò tutti per me, sto pensando di fare delle piccole donazioni ad alcune associazioni, anche di ospedali pediatrici, insomma di aiutare altri che si trovano in difficoltà” spiega Malika.

Leggi anche: 1. Malika, il fratello: “I nostri genitori le hanno tolto la residenza e hanno fatto domanda per disconoscerla”; // 2. “Cacciata di casa perché amo una donna. I miei genitori dicevano: meglio drogata che lesbica”. La tremenda storia di Malika

Potrebbero interessarti Covid, 16.974 nuovi casi e 380 morti: il bollettino di oggi Vaccino AstraZeneca sospeso per militari e forze dell’ordine: “Troppi effetti collaterali” Chi tradisce il partner è più propenso a vaccinarsi contro il Covid