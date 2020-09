Maestra convinta di avere il Covid si butta dalla finestra

Una maestra di 45 anni, madre di un bimbo, ha perso la vita lanciandosi dalla finestra a Roma, nella convinzione di aver contratto il Covid. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la donna nell’ultimo periodo continuava a ripetere al marito: “Ho il Coronavirus”. “Era sempre più preoccupata e ha continuato a parlare della malattia. A quel punto siamo andati a fare un tampone, l’ha fatto e continuava ad essere molto in ansia e strana”, ha raccontato l’uomo.

Il tragico evento si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 settembre: la donna si sarebbe svegliata, avrebbe scritto un biglietto per salutare il compagno e il loro bambino, e si sarebbe lanciata dal quinto piano con il supporto di una sedia appoggiata alla finestra. Il corpo è stato ritrovato da un passante ieri mattina a Colli Portuensi. Sempre secondo il quotidiano, la donna non soffriva di depressione, ma, insieme alla paura di essere stata infettata, che non l’ha abbandonata nemmeno dopo le rassicurazione del medico, c’era in lei l’incertezza del ritorno a lavoro. Da qui il gesto estremo. Il marito, sotto shock, in un primo momento non aveva capito quello che era successo. Ha raccontato di essersi addormentato nella convinzione che anche la donna si fosse calmata. Invece dopo poco la moglie ha abbandonato il letto per saltare giù.

Leggi anche: 1. Il virologo Crisanti: “Covid non è cambiato. Seconda ondata? Se ci sarà, a dicembre-gennaio”/ 2. Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto: prime dosi pronte a novembre / 3. Cecilia Strada ha ragione: i negazionisti del Covid non si meritano il servizio sanitario nazionale

4. Nuovo Dpcm in vigore: resta l’obbligo di mascherine, estesa la capienza per i mezzi pubblici / 5. Coronavirus, un algoritmo calcola in appena due ore il rischio di morte dei pazienti / 6. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Willy, minacciato l'avvocato dei ragazzi indagati: "Ti ammazziamo" Il maresciallo che ha soccorso Willy: "Tra le scene più cruente della mia carriera" Vaccini per l’influenza, la verità sui ritardi della Lombardia: quei bandi caduti nel vuoto