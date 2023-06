Il ramo di una grossa pianta è caduto fuori dall’oratorio di Luino, in provincia di Varese, intorno alle 17.40 di oggi, 26 giugno: la porzione di albero ha travolto alcune persone. Il bilancio è di otto feriti. I due più gravi sono una donna con un trauma alla schiena e a un braccio portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e una bambina di 7 anni con trauma cranico e al volto intubata e trasportata in elisoccorso in codice rosso al papa Giovanni di Bergamo. Ospedalizzati anche gli altri pazienti, con traumi alla schiena e agli arti, tutti in codice giallo. La pianta d’alto fusto è caduta nel momento in cui diversi bambini stavano uscendo dal vicino oratorio.

“Dalle prime informazioni, sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa si sia spezzato travolgendo alcune fra cui anche dei bambini. Almeno due sono le persone soccorse in codice rosso”, ha raccontato il sindaco Enrico Bianchi. Sempre secondo il sindaco la pianta, che all’esterno appariva sana, presentava segni di ammaloramento all’interno del fusto.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, che hanno prestato le prime cure alle persone schiacciate dal ramo, vigili del fuoco, forze dell’ordine e diversi elisoccorsi. Grande shock per i genitori, i piccoli e gli animatori presenti in oratorio. Il luogo dove si sono verificati i fatti è nel giardino all’esterno della chiesa di San Pietro, nella zona della cittadina sul Lago Maggiore non distante dal cimitero e dalla sede della compagnia dei carabinieri.