Ludovico Tersigni, 26enne attore romano e conduttore di X Factor, si è visto recapitare un avviso di conclusione indagine per diffamazione a suo carico. Il motivo? Il tutto è partito da un post pubblicato sul suo profilo Instagram (oggi non più attivo) nel quale Tersigni invitava i follower a boicottare un noto locale di Marina di Ravenna, per via del conto dei drink. La vicenda, secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, è accaduta nell’estate 2020 quando l’attore si trovava sul litorale ravennate per le riprese della serie di Netflix Summertime.

Per la precisione, i fatti si riferirebbero alla notte del 31 luglio 2020, un venerdì, quando il conduttore di X Factor 2021 era andato alla discoteca ravennate assieme ad alcuni amici. Il giorno dopo, sui social Tersigni aveva riferito di “un’aggressione verbale e fisica” arrivata quale “ciliegina sulla torta di una serata di m…” a opera di “individui in maglietta nera e auricolare senza nessuna ragione”. Successivamente, in stampatello, l’attore aveva scritto chiaramente: “Boicottate”.

Una spiacevole serata nata a causa di una divergenza sul conto dei drink. Un’aggressione mai avvenuta, fanno sapere dal locale. Tersigni aveva poi eliminato il suo controverso post. La questione però è andata avanti. Dopo uno scambio di chiarimenti a mezzo social con un socio del locale, era scattata la querela in Procura a Ravenna a firma degli avvocati Paola Bravi ed Emanuele Fregola. Quindi, più di recente, era partito l’avviso di conclusione inchiesta a firma del Pm Antonio Vincenzo Bartolozzi. Secondo la querela, il post prima della rimozione era stato commentato da 110 persone tra i 280mila follower che in quel momento risultavano dal profilo Instagram dell’attore.