Ragazzi vestiti da nazisti al Lucca comics

In occasione del Lucca Comics & Games, importante evento europeo dedicato al fumetto e ai videogiochi, il 2 novembre alcuni ragazzi si sono vestiti da nazisti, indossando costumi da militari con le svastiche e sventolando bandiere con le croci celtiche. Un visitatore infastidito si è avvicinato chiedendo loro di andarsene: “Questo è un evento patrocinato dal comune, non è legale che andiate in giro sventolando le bandiere con le svastiche, vergognatevi”. A quel punto è intervenuto un secondo visitatore che ha iniziato a difendere i ragazzi, minimizzando come una bravata l’accaduto e invitando “il contestatore” ad “andarsene via a fare un giro”. “Il nazismo non è u gioco” ha risposto furioso l’uomo intervenuto per far allontanare i ragazzi. Durante la lite un video postato sulla pagina Facebook “Welcome to favelas” mostra alcuni giovani avvicinarsi ai ragazzi vestiti da soldati dell’esercito nazista per chiedergli di fare un selfie e poco dopo anche un altro uomo si avvicina abbracciandoli fiero. Il video si conclude mentre la lite è ancora in corso e i ragazzi per niente turbati da quello che sta succedendo continuano a sorridere vicino a una “finta” camionetta delle SS.

His Dark Materials, Queste oscure materie: la serie tv presentata in anteprima mondiale al Lucca Comics

Potrebbero interessarti Ivrea, 18 enne muore impiccata al cancello di casa Trieste, cadavere di un anziano trovato in un sacco sul balcone di un appartamento Nubifragi e precipitazioni intense, allerta della Protezione Civile in dieci regioni