His dark materials – Queste oscure materie, la serie tv in anteprima al Lucca Comics

His Dark Materials, in lingua italiano conosciuto come Queste oscure materie, è una nuova serie tv che sarà presentata in anteprima mondiale al Lucca Comics & Games che animerà l’omonima cittadina toscana dal 29 ottobre al 3 novembre 2019.

L’anteprima di His Dark Materials è prevista per sabato 2 novembre e sarà mostrato al pubblico il primo episodio con la presentazione di Philip Pullman, l’autore della celebre saga letteraria da cui è tratta la serie tv.

Vincitrice di numerosi premi, la saga letteraria è stata poi trasformata in serie tv da HBO e BBC, per poi essere portata in Italia da Sky Atlantic (e NOW TV) da gennaio 2020.

His Dark Materials, di cosa parla la serie tv: la trama

Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, la serie racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine).

Lyra è una ragazza che si lancia alla ricerca di un amico scomparso: nel corso della sua missione scoprirà un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e in cui fa la sua comparsa un fenomeno misterioso e inquietante chiamato Dust, la Polvere.

Accanto alla quattordicenne Dafne Keen, la serie vanta un cast di primo piano: Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter; Lin -Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby; James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel e Clarke Peters in quello del Maestro del Jordan College.

His Dark Materials, al Lucca Comics Sky introduce le sue nuove serie tv

L’anteprima sarà preceduta da un incontro in cui Sky presenterà le nuove serie tv disponibili sulla piattaforma tra la fine del 2019 e il 2020, tra cui Watchmen di Damon Lindelof, che remixa gli elementi più iconici dell’omonimo fumetto DC di Alan Moore e Dave Gibbons; Caterina La Grande, serie Sky/HBO sulla vita dell’imperatrice russa con Helen Mirren; The loudest voice, con Russell Crowe, sullo scandalo che ha travolto carriera e reputazione di Roger Ailes, ceo di Fox News scomparso nel 2017.

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 3, stasera l’ultima puntata: le anticipazioni Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Amici Celebrities 2019, le anticipazioni della finale su Canale 5 | 23 ottobre

E ancora le due attese produzioni originali Sky che debutteranno nei primi mesi del 2020: The new pope, seconda serie che il premio Oscar Paolo Sorrentino ha ambientato in Vaticano, con Jude Law e John Malkovich, e ZeroZeroZero, affresco a tinte crime sul traffico internazionale di cocaina creato da Stefano Sollima e ispirato al best seller omonimo di Roberto Saviano.

Infine direttamente dal set, sarà presente Matteo Rovere, regista e showrunner di Romulus, serie Sky Original sulla leggenda della nascita di Roma le cui riprese sono in corso.