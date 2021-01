Party clandestino in strada a Lucca: in centinaia ballano senza mascherina | VIDEO

Party clandestino in strada a Lucca: in centinaia ballano senza mascherina

Stanno circolando sui social network in queste ore alcuni video che mostrano quanto avvenuto nella serata di venerdì 8 gennaio 2021 a Lucca: centinaia di giovani che ballano in strada – quasi tutti senza mascherina – in violazione delle norme anti-Covid.

Un vero e proprio party clandestino organizzato nella zona del portone dei Borghi, in pieno centro storico. La vicenda – come ovvio – ha scatenato forti polemiche sul senso di responsabilità dei ragazzi e soprattutto sulla mancanza di controlli adeguati da parta delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, un giovane di Pistoia ha portato sul posto le casse e ha fatto partire musica a tutto volume invitando i presenti a ballare.

Il giovane è stato identificato e denunciato, mentre le forze dell’ordine stanno visionando le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per risalire all’identificazione delle altre persone che hanno violato le norme anti-Covid e procedere alla loro denuncia.

Il Comune di Lucca ha condannato l’episodio e ha fatto sapere che si confronterà con il coordinamento delle forze dell’ordine per valutare ulteriori successive misure di contenimento.

