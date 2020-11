Lopalco: “Non andrà più via, diventerà malattia stagionale”

“Ci sarebbe stata comunque una seconda ondata” di Covid-19, anche se avessimo allungato di qualche mese il lockdown del marzo scorso, “perché comunque questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta. Ormai è un virus endemico, non andrà più via“. Così l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

“Il vaccino” che verrà “potrà cambiare il nostro modo di vivere – ha spiegato Lopalco – È probabile che con il vaccino metteremo in sicurezza le persone più fragili e potremo vivere un pò più tranquillamente. E poi comunque, a mano a mano che arriveranno le nuove ondate” che continueranno a susseguirsi, “saranno sempre più lievi“, ha precisato lo scienziato.

“Ma quante ondate dobbiamo attenderci?”, chiedono i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Non voglio spaventare”, risponde Lopalco ma “l’influenza fa un’ondata l’anno. Probabilmente sarà così anche per il Coronavirus” Sars-CoV-2: “Diventerà una malattia stagionale autunno-invernale”.

