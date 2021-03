La Lombardia resta in zona rossa: “Niente arancione almeno fino a Pasqua”

La Lombardia resta in zona rossa: “No arancione almeno fino a Pasqua”

Nessun passaggio della Lombardia in arancione prima di Pasqua: sfumano le speranze dei lombardi. “Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro” in zona arancione” ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. La data in cui confidava il territorio era quella del 26 marzo, giorno del monitoraggio settimanale dell’Iss. Ma i dati – vera bussola per il cambio di fascia – non sembrerebbero portare a un cambio di colore.

Ieri in Lombardia a fronte di 47.175 tamponi effettuati, erano 3.643 i nuovi positivi registrati. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 99, che hanno portato il totale complessivo da inizio pandemia a 29.975. In aumento di 14 i ricoverati nelle terapie intensive regionali (totale 836) e di 213 quelli ricoverati nei reparti Covid 7.165 (+213). Il tasso di positività martedì è calato dal 9.6% al 7,7%. La provincia più colpita ieri era quella di Milano, con 907 casi, di cui 374 a Milano città.

