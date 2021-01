In Lombardia l’11% del personale sanitario ha rifiutato il vaccino anti-Covid

La percentuale della non adesione del personale sanitario al vaccino anti Covid in Regione Lombardia è dell’11%. Quella degli operatori non sanitari è del 17%. I dati sono stati resi noti dalla vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti intervenendo in commissione sanità, replicando a una domanda su quanti sono i no vax in Lombardia in questa prima fase della vaccinazione.

“Il personale sanitario – ha risposto Moratti – ha aderito per l’89%, gli operatori non sanitari per l’83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l’82%”.

Nonostante i numeri della pandemia siano ogni giorno più drammatici, i No Vax restano fermi sulle loro certezze e decisi a difendere a qualsiasi costo le loro scelte. Negli ultimi mesi sono addirittura aumentati di numero e sui social sono tra i più attivi, convinti delle teorie del complotto e che in ogni caso iniettare nel proprio fisico un farmaco del genere sia fortemente rischioso.

Gli esperti del Cts già da settimane sollecitano campagne di comunicazione per spiegare che invece il vaccino è l’arma più importante per arrivare all’immunità di gregge. E lo ripetono ad ogni intervista, così come del resto ha fatto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno. Secondo i dati in possesso della Commissione europea, la metà della popolazione italiana è convinta che il vaccino possa causare effetti collaterali (46%) e addirittura indebolire il sistema immunitario (32%).

