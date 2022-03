Tragedia a Livorno, dove William De Rose, un rider di 31 anni, è morto in un incidente dopo essersi scontrato con il suo motorino con un’auto a un incrocio. A nulla purtroppo è valso ogni tentativo di rianimazione, dopo il disperato trasporto in ospedale, che si trova a poche centinaia di metri da dove è avvenuto l’incidente. Un drammatico episodio che riporta all’ordine del giorno il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro per i tanti fattorini che attraversano le nostre città per consegnare cibo a domicilio.

Da tempo William lavorava per Deliveroo, una delle principali multinazionali del settore. L’incidente è avvenuto sul viale Marconi, nei pressi del centro di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si è scontrato con una Maserati. Un impatto molto violento. Il rider è caduto a terra insieme al suo motorino. A quel punto l’autista del suv e i passanti hanno immediatamente chiamato il 118. L’ambulanza è prontamente giunta sul luogo dell’incidente e i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma le condizioni di William erano disperate.

Portato in ospedale, i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una notizia che ha scioccato l’intera cittadina. Il giovane era ben voluto da tutti e apprezzato sul lavoro. Nel periodo della pandemia, rivela La Nazione, aveva consegnato cibo a domicilio a diverse persone positive al Covid.