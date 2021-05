Resse e assembramenti per le scarpe della Lidl: supermercato di Milano preso d’assalto

Sono tornate le scarpe della Lidl e la catena di supermercati è stata di nuovo presa d’assalto. Come avvenuto a novembre, anche oggi, 10 maggio, si sono creati assembramenti per le ormai celebri sneakers giallo blu in edizione limitata tornate in vendita a 12,99 euro negli oltre 680 punti vendita italiani della catena. Questa volta, però, l’obiettivo non sembra essere la rivendita online a prezzi maggiorati, su eBay o Amazon, come accaduto alcuni mesi fa ma l’acquisto per indossare quelle che sono diventate scarpe cult.

Video alla Lidl di viale Ortles a Milano | Corriere della Sera

