L’ex professore del liceo Righi: “Facciamo una preghiera per chi manda le figlie a scuola vestite come tr**e”

L’ex prof del Righi: “Una preghiera per chi manda le figlie vestite come troie”

“Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie”: lo scrive sul suo profilo Facebook e Instagram un ex insegnante del liceo scientifico Augusto Righi di Roma, istituto salito alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi per via di una docente la quale aveva rimproverato una sua alunna, “colpevole” di avere una maglietta troppo corta che non le copriva la pancia, affermando: “Ma cosa sei, sulla Salaria?”, citando una strada della Capitale nota per la presenza di prostitute.

La frase della professoressa, che ha scatenato le proteste degli studenti e indotto l’istituto ad aprire un provvedimento disciplinare nei confronti della docente, è quindi tornata di attualità con le dichiarazioni shock del suo collega, che sostanzialmente ha difeso l’insegnante dandole ragione sul fatto che le studentesse siano vestite “come troie”.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, che è un filologo, attualmente insegna al liceo classico Orazio con un un contratto a termine e in passato ha lavorato, come detto, nella stessa scuola della sua collega, che ha rimproverato la studentessa.

Immediata la reazione della preside del liceo Orazio, che si è subito dissociata dalle parole dell’insegnante: “Mi dissocio completamente dalla frase, di cui ero totalmente all’oscuro. Ci sono modi e modi di esprimere un pensiero”.