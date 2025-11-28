Icona app
Cronaca
Cronaca

Ecco i lavori che fanno guadagnare tanto: alcuni sono davvero sorprendenti

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tanti giovani nel nostro Paese ma non solo sono alla ricerca di un lavoro, meglio se ben pagato. Magari un “lavoro da sogno” che garantisca guadagni importanti e divertimento. Non una cosa da poco. Di lavori ce ne sono tanti: classici e nuovi, dettati magari da nuove esigenze o nuove tecnologie.

Grazie alle ultime ricerche e ai contributi di BuzzFeed, negli ultimi mesi sono stati identificati diversi mestieri, alcuni sorprendenti, che combinano redditività e piacevolezza. E’ stata infatti raccolta una lista di 21 professioni che, pur sembrando bizzarre o poco convenzionali, offrono ottime possibilità di guadagno e un ambiente di lavoro stimolante.

Tra queste, spiccano attività come il testare servizi alberghieri, un lavoro che consente di viaggiare e valutare la qualità di hotel e resort, spesso con compensi elevati e benefit inclusi. Ma anche quella di scrivere quiz, una mansione creativa che combina intrattenimento e cultura. Particolare è anche la figura del dormire di professione, incarico che può sembrare insolito, ma che in realtà si lega a studi sul sonno, test di prodotti per il riposo o campagne pubblicitarie. E pagano anche bene.

Sono ben retribuiti anche i cioccolatai o gli assaggiatore di cioccolato, ruoli in cui però serve anche un palato molto allenato. E non finisce qui. Non mancano lavori che coinvolgono la creatività, come: scegliere il nome degli smalti o il doppiatore e narratore di audiobook. E udite udite: coccolare i panda. Sì, avete capito bene. E per farlo serve una certa abilità e specializzazione. Oltre, ovviamente, amare la natura. Tutti requisiti non facili da trovare e che portano quindi a guadagni interessanti.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca