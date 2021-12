La deputata no vax Sara Cunial torna in Aula senza Green pass

La deputata no vax Sara Cunial è tornata alla Camera nonostante non abbia la certificazione verde Covid-19. L’ex esponente dal Movimento 5 Stelle passata al gruppo Misto oggi ha seguito i i lavori dalla tribuna, dopo che è stato temporaneamente accolto un suo ricorso contro l’uso del green pass, obbligatorio anche per i parlamentari, come per tutti i lavoratori, dal 15 ottobre scorso.

A novembre la parlamentare era stata autorizzata a entrare in parlamento anche senza green pass dal collegio d’appello della Camera, presieduto da Andrea Colletti, un altro ex 5 Stelle del gruppo Misto. Dopo pochi giorni, il Consiglio di giurisdizione della Camera si era pronunciato contro la sospensiva, obbligando la Cunial a presentare il certificato per accedere all’Aula. Nelle scorse ore Colletti ha nuovamente accolto il ricorso presentato dalla Cunial. Una pronuncia che potrebbe avere durata breve, visto che già da domani dovrà essere ratificata anche dal resto del collegio d’appello.