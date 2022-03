Un jet è precipitato questa mattina sul monte Legnone, in provincia di Lecco. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, prima dello schianto l’equipaggio sarebbe riuscito a lanciarsi dal velivolo, un addestratore Alenia Aermacchi T-346A. Secondo quanto riporta l’Agi, l’incidente è avvenuto attorno alle 11.40, colpendo la montagna a oltre 2.500 metri di quota. L’aereo, che non appartiene alla flotta dell’Aeronautica militare, è decollato dagli stabilimenti della Leonardo di Venegono Superiore, in provincia di Varese, intorno alle 11.15. Prima di schiantarsi aveva seguito alcune manovre aeree tra il versante lecchese dell’Alto di Lago di Como e il territorio della provincia di Sondrio.