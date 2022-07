Jesolo, la pizza all’oro che costa 99 euro. “Non c’entra niente con Briatore. L’abbiamo inventata due mesi fa”

L’oro può diventare il costoso ingrediente di una pizza ed essere commestibile. Succede a Jesolo nel ristorante “Da Robert”. Un condimento da 24 carati che brilla su tutti gli altri: fior di latte, salsa di pomodoro, 200 grammi di burrata di bufala. A un costo di 99 euro.

L’invenzione è di Robert Nedea, ma l’idea viene da Dubai dove “cospargono le bistecche con l’oro e le vendono a mille dollari – ha spiegato il ristoratore al Corriere del Veneto – È l’unico metallo puro commestibile e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente”.

Pizza Burrata con oro puro di 24K

La preziosa pizza, che porta il nome di “Mimi La Regina d’Oro 24k”, viene acquistata solitamente da “turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare”. Robert ha specificato che chi compra la pizza d’oro “lo fa per impressione la gente che è al tavolo o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia”. Questa persona, poi, ordina anche una bottiglia di champagne, di solito. La pizza viene accompagnata sulle note di “We are the Champions” dei Queen, “se i clienti accettano facciamo sapere a tutto il locale che l’hanno ordinata”.

La pizza all’oro potrebbe quasi rubare la scena alla Pata Negra venduta a 65 euro al Crazy Pizza di Flavio Briatore, anche se Robert ha specificato: “La Mimi Regina d’Oro non c’entra niente con questa polemica. L’abbiamo inventata due mesi fa. Le proteste non mancano, sui social la trovano inutile. Si chiedono “mangio oro per capire cosa?””. Secondo il ristoratore, il lusso va pagato, “così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro”.