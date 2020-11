“Se ti ammali non venire in ospedale”: infermiera risponde a un volantino negazionista | VIDEO

“Sono Michela, per chi non mi conoscesse sono una infermiera all’ospedale civile di Pescara. Non lavoro in un reparto Covid, ma ciononostante come da prima della pandemia ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio, un volantino negazionista”. Così un’infermiera che lavora nell’ospedale civile di Pescara ha risposto in un video – poi diventato virale sui social – a un volantino che un negazionista ha lasciato sul vetro della sua auto.

Il negazionista sosteneva la tesi che “non vi è alcuna emergenza Covid”: a quel punto Michela ha risposto punto per punto entrando nel merito delle questioni supportate dal volantino. “Potrei utilizzare dati incontrovertibili per spiegare che non è così, ma loro non ci crederebbero”, ha aggiunto l’infermiera. “Di influenza si muore, nonostante esista il vaccino che voi negazionisti tra l’altro rifiutate di fare – spiega lei – nel caso del Covid parliamo di una ‘influenza’ per la quale il vaccino neppure esiste, forse ci arrivi…”.

Rivolgendosi direttamente all’autore del volantino, Michela ha risposto: “È anche colpa di voi negazionisti che non seguite le regole, se i vostri negozi sono chiusi è anche colpa vostra che indossate mascherine inutili. Noi medici e infermieri non siamo eroi, siamo professionisti che operano con dedizione e serietà da prima della pandemia, voi non meritate i nostri sacrifici. Quindi se ti ammalerai di Covid o di altre malattie, non venire in ospedale. Non ti meriti le nostre cure”.

