Incidente sul lavoro al porto di Genova, operaio 52enne muore schiacciato contro un container

Un operaio di 52 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto al porto di Genova all’alba di oggi, mercoledì 18 dicembre.

L’uomo, un portuale della Culmv (Compagnia unica del porto di Genova), è stato investito da una ralla ed è morto sul colpo, schiacciato contro un container. Il collega che era alla guida del mezzo, 46 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Policlinico San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino al terminal Psa. Secondo quanto ricostruito, l’operaio 52enne stava stava controllando i sigilli di un container tra due ralle, quando è stato travolto.

A seguito dell’incidente mortale, i sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato 24 ore di sciopero già a partire dal primo turno di oggi per tutti i lavoratori del porto.

I portuali hanno anche bloccato varco Etiopia, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino su Lungomare Canepa e sulla strada a mare Guido Rossa.

La Procura di Genova ha aperto una indagine per omicidio colposo.

LEGGI ANCHE: Malena, addio al porno: “Mi sento in colpa. Ero dirigente del Pd ma oggi mi piace Meloni”