Auto trafitta dal guard-rail: muore a 26 anni Arianna, barista di Mediaset

Una ragazza di 26 anni, Arianna Paola Alberga, è morta in un incidente stradale avvenuto tra Milano e Cinisello Balsamo nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre.

La giovane si trovava a bordo di un’auto guidata da un suo coetaneo quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato ed è finito fuori strada.

L’auto è stata trafitta dal guard-rail. Per Arianna Paola Alberga non c’è stato niente da fare, mentre il ragazzo alla guida è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i Vigili del fuoco. Nell’incidente non risultano coinvolte altre vetture.

La vittima era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo perché lavorava al bar della sede di Mediaset di Segrate. Matteo Rivolta, storico barman degli studi del Biscione, spesso citato anche da Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, ha reso nota la scomparsa di Arianna Paola con un post su Facebook. La ragazza avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 30 novembre .

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli interviene in diretta tv per smentire Sonia Bruganelli: “Noi amiche? Mai”