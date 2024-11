Selvaggia Lucarelli interviene in diretta tv per smentire Sonia Bruganelli: “Noi amiche? Mai”

Nuovo botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’ennesimo faccia a faccia al vetriolo andato in scena in diretta tv durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, le due si sono pizzicate a distanza nel corso del programma pomeridiano La vita in diretta.

Ospite in studio insieme al suo collega ballerino Carlo Aloia, Bruganelli afferma che “spera di tornare amica” della giornalista, che nello show del sabato sera siede al banco dei giurati. Ma poco dopo il conduttore Alberto Matano riceve un messaggio proprio dalla Lucarelli, che nega di essere stata in passato amica della concorrente.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, le due sono state protagoniste di un gelido scambio di battute: Bruganelli ha accusato Lucarelli di sfruttare il suo nome nella sua newsletter a pagamento e la giornalista le ha replicato che, a differenza sua, lei non ha un marito ricco e si deve guadagnare i soldi da sola.

“Non vedevo quello che diceva adatto come contenuto giornalistico”, spiega Bruganelli a La vita in diretta. “Sarebbe stato più giusto e carino che ne parlassimo insieme. In quel caso ha guadagnato sulla mia persona. Ero lì e, quando mi ha risposto ‘Pensi che hai qualcosa da dover raccontare?’, ho risposto in quel modo”.

Alla concorrente viene poi mostrata un’intervista televisiva successiva alla puntata di Ballando, in cui la Lucarelli la definisce “spregiudicata e imprudente” e la critica perché, “dopo aver mostrato lussi e jet privato”, ha tirato in ballo l’aspetto del denaro altrui. “Io non vado preparata su quello che devo rispondere, mi preparo sul ballo”, replica Bruganelli. “Mi sto difendendo, ma non vado preparata. Mi ha detto una cosa che mi ha dato fastidio. Sono masochista, lo so”.

“È un programma, Selvaggia è intelligente e spiritosa. Siamo diverse, su due fronti diversi, ma quando finisce la puntata, finisce l’alterco”, assicura Bruganelli. Ma poi Matano la interrompe per segnalarle un messaggio appena ricevuto da Lucarelli: “Selvaggia mi ha inviato un messaggio. Dice che non siete mai state amiche”. Bruganelli non ci sta e controreplica: “È venuta ospite ai libri di Sonia, l’ho intervista per un libro che ha scritto”. E la polemica continua…

