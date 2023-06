Incidente Roma, la supertestimone in auto con Matteo Di Pietro

C’è una supertestimone che potrebbe ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto tra il suv Lamborghini guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro e la Smart su cui viaggiava anche Manuel, il bambino di 5 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto a Roma lo scorso 14 giugno.

Si chiama Gaia Nota e non partecipava alla challenge dei TheBorderline, ma era salita in auto poco prima dello schianto in qualità di amica e su richiesta di Di Pietro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane si trovava sul sedile anteriore, accanto a quello del guidatore, quando è avvenuto l’incidente.

Gli inquirenti, come sottolinea il Corriere della Sera, contano molto sulla memoria fotografica della ragazza, del tutto estranea al circuito social dei TheBorderline, per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente ma anche per capire se a bordo del suv vi sono state distrazioni a causa delle riprese video per la challenge.

Nel frattempo, continuano le analisi sui supporti informatici sequestrati ai giovani mentre Youtube, dopo l’annuncio degli stessi giovani i quali hanno deciso di non proseguire l’attività del loro canale, ha fatto sapere che è in atto la “demonetizzazione del canale”.

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia – afferma un portavoce di YouTube -. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube. Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”.