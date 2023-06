Incidente Roma, nuovi esami tossicologici per lo youtuber Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro sottoposto ad esami tossicologici di secondo livello. La procura di Roma ha disposto i nuovi accertamenti, per ricostruire quando lo youtuber dei TheBorderline ha assunto droga e in che quantità. Nel primo esame erano state trovate tracce di cannabinoidi.

Il giovane, 20 anni, è accusato di omicidio stradale per l’incidente che ha ucciso il piccolo Manuel Proietti, bambino di 5 anni che stava viaggiando in macchina insieme alla mamma e alla sorellina, entrambe salve.

In queste ore intanto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno ascoltando i testimoni che sono intervenuti sul luogo dell’incidente tra il Suv Lamborghini guidato dal giovane youtuber e la Smart FourFour su cui viaggiava il bambino con la madre e la sorella. Incidente in cui, a quanto si apprende, non sarebbero rimaste coinvolte altre auto.