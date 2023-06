Incidente Roma, i TheBorderline chiudono il canale Youtube

A poco meno di una settimana dall’incidente avvenuto a Roma costato la vita a un bambino di 5 anni, i TheBorderline, gli youtuber che avevano affittato un suv Lamborghini per una challenge terminata in tragedia, rompono il silenzio per annunciare la chiusura del loro canale Youtube.

Nella serata di domenica 18 giugno, infatti, sul canale dei TheBorderline, che vanta 600mila iscritti, è apparso un messaggio video che annuncia per l’appunto la fine del progetto.

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore – si legge nel messaggio – Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”.

Cronaca / TheBorderline, il giallo dei filmati spariti dalla loro pagina: al setaccio i telefoni degli youtuber Cronaca / Gli amici dei TheBorderline: "Anche la loro vita è distrutta"

“L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso”.

Gli youtuber, quindi, concludono: “Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel (il bimbo morto nell’incidente ndr)”.

Intanto continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Secondo diverse testimonianze, il suv andava “velocissimo” e potrebbe aver travolto la Smart su cui viaggiava Manuel dopo un sorpasso azzardato.