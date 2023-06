Dalle ospitate alle sponsorizzazioni, chi sono gli youtuber TheBorderline

Nessuno ovviamente poteva prevedere ciò che sarebbe accaduto, ma i TheBorderline, gli youtuber che avevano affittato un suv Lamborghini per una challenge che si è conclusa con un tragico incidente in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, non erano proprio dei ragazzini che fanno video demenziali nel garage di casa.

A dimostrazione di ciò non ci sono solo i 600mila iscritti al loro canale, ma anche le sponsorizzazioni e le ospitate di cui erano protagonisti i giovani.

In un tweet di Sony Italia, prontamente rimosso subito dopo l’incidente, gli youtuber venivano presentati come ragazzi che “creano contenuti da pazzi”.

“A noi divertono moltissimo – si legge ancora nel tweet – ecco perché non abbiamo esitato a dar loro qualche prodotto Alpha per offrirgli il meglio della qualità foto/video”.

Nel 2022, invece, i TheBorderline hanno realizzato una loro challenge a Cinecittà World, parco divertimenti tra i più grandi d’Italia situato alle porte di Roma.

“Gli Youtuber più assurdi d’Italia arrivano a Cinecittà World! – si legge ancora sul sito del parco divertimenti – Con oltre 250.000 iscritti al canale YouTube e con più di 38 milioni di views, i creator dei video più assurdi d’Italia, si cimentano nell’Altair Challenge: la sfida a chi riuscirà a fare più giri sulla montagna russa con più inversioni in Europa”.

Una volta realizzata la challenge e montato il video, il filmato è stato poi ricondiviso sui social di Cinecittà World in cui gli youtuber venivano presentati ancora una volta come dei “pazzi”.

I TheBorderline hanno avuto la possibilità di realizzare anche un’altra challenge in un altro parco divertimenti di Roma, il LunEur, mentre, sempre nel 2022, sono stati tra gli ospiti della festa di Natale organizzata a Cinecittà World.

“I Theborderline, gli youtuber più assurdi d’Italia, con oltre mezzo milione di follower: vieni ad incontrare Dp, Leo, Ciaffa e tutta la crew per scattare una foto ricordo insieme a loro” era l’invito del parco divertimenti ai suoi potenziali ospiti.

Ovviamente né Sony, né Cinecittà Word né qualsiasi altra azienda o sponsor che abbia collaborato con i TheBorderline poteva mai immaginare ciò che sarebbe avvenuto a Casal Palocco lo scorso 14 giugno: quel che è certo, però, è che le “pazzie” degli youtuber non solo non passavano sottotraccia ma venivano anche esaltate.