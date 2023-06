La mamma di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso a Roma nel 2022: “Non sprecate la vostra vita”

La mamma di Francesco Valdiserri: “Non sprecate la vostra vita”

Paola Di Caro, la mamma di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso da un’auto sulla Cristoforo Colombo, a Roma, rivive il dolore per la morte del figlio dopo l’assurdo incidente, avvenuto nella Capitale, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni.

La giornalista del Corriere della Sera, infatti, ha commentato la vicenda sul suo profilo Twitter lanciando un appello, l’ennesimo, ai giovani affinché tragedie come quella di ieri o quella avvenuta al figlio Francesco non si ripetano più: “Dopo l’omicidio stradale di cui è stato vittima mio figlio ho detto, ho scongiurato, una sola cosa: non sprecate la vostra vita, non distruggete per sempre quella altrui, di chi uccidete e di chi resta. Lo ripeterò finché avrò voce”.

Dopo l’omicidio stradale di cui è stato vittima mio figlio ho detto, ho scongiurato, una sola cosa: non sprecate la vostra vita, non distruggete per sempre quella altrui, di chi uccidete e di chi resta. Lo ripeterò finché avrò voce #theborderline #Manuel #Fra — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) June 15, 2023