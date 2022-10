“L’ho visto volare”, la testimonianza dell’amico di Francesco Valdiserri

È successo tutto in un attimo. “Ricordo quello stridere di gomme fortissimo alle nostre spalle e ho visto Francesco volare”, dice Niccolò, l’amico che si trovava insieme al 18enne Francesco Valdiserri la notte tra mercoledì e giovedì quando un’auto è uscita di strada lo ha travolto e ucciso mentre entrambi camminavano sul marciapiede su via Cristoforo Colombo a Roma. Lui ne è uscito illeso, ed ha raccontato ai genitori quegli istanti drammatici. I due erano usciti insieme ad altri due amici, una ragazza e un ragazzo, per andare al cinema. La vittima aveva deciso di andare alla fermata dell’autobus per tornare a casa con i mezzi.

“Era presto e non l’ho accompagnato con la mia auto come succedeva spesso dopo le nostre serate. Gli stavo facendo compagnia per raggiungere la fermata”, ha raccontato l’amico. Alla guida dell’auto c’era una 23enne, Chiara Silvestri, risultata positiva all’alcol test e ai cannabinoidi: è tata arrestata con l’accusa di omicidio stradale, nel 2020 le era stata sospesa la patente per guida in stato d’ebrezza. All’arrivo dei genitori dei due ragazzi sul luogo dell’incidente, era sotto shock, urlava disperata. La polizia le ha sequestrato il cellulare per capire se lo stesse utilizzando mentre era alla guida. Con lei viaggiava il fidanzato, lievemente ferito.

La vittima, Francesco Valdiserri, era il figlio di una coppia di giornalisti molto noti del Corriere della Sera: Paola Di Caro e Luca Valdiserri. “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio. Ora nulla ha più senso”, ha scritto la madre su Twitter attirando la solidarietà di giornalisti e diversi esponenti politici, tra i quali anche Giorgia Meloni. Sulla Cristoforo Colombo il limite è di 50 chilometri orari, ma gli incidenti sono all’ordine del giorno. Ad aprile è morta in un impatto contro un albero l’attrice Ludovica Bargellini, a settembre un designer è stato travolto a bordo della sua moto.