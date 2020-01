Tragico incidente in Alto Adige, auto travolge pedoni: 6 morti e 11 feriti

Sei giovani sono morti e 11 sono rimasti feriti in un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Il gruppo di ragazzi è stato centrato da un’automobile intorno alle 1.15, mentre si trovava sul bordo della strada.

Dopo aver passato la serata in un locale, verso le 1.15, la comitiva era appena scesa a Lutago da un pullman turistico per raggiungere a piedi l’albergo nel quale alloggiavano i giovani, quando il gruppo è stato centrato dall’automobile.

L’auto era guidata da un 28enne della zona che sarebbe risultato positivo all’alcoltest e ora è stato arrestato. È accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali.

I morti sono tutti turisti tedeschi, tra i 20 e i 25 anni d’età. Tra i feriti invece ci sono anche due altoatesini.

Tre dei feriti sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Sul posto sono intervenuti 160 soccorritori. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano.

