Ilona Staller e le difficoltà economiche: “Non riesco a ripagare i debiti”. E la sua casa va all’asta

Ilona Staller sta attraversando una forte crisi economica, al punto da non riuscire a ripagare i debiti. “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare” ha raccontato al Messaggero l’ex pornostar 72enne nota ai più con il soprannome di “Cicciolina”.

“Altrimenti – si legge – avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all’asta”. Il riferimento è al suo storico appartamento sulla Cassia, usato in passato anche come set per alcuni film a luci rosse. È stato pignorato, e andrà al miglior offerente. L’asta è fissata a luglio, il prezzo base e 231mila euro per 130 metri quadrati al piano terra di un comprensorio con piscina.

“La cosa incredibile – ha raccontato l’ex pornostar – è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, fra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito. Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”.

Nel 2019 aveva parlato di alcuni problemi economici in un’intervista a Vanity Fair, menzionando il pignoramento del vitalizio da parlamentare e le spese legali per la battaglia giudiziaria nata in seno alla separazione da Jeff Koons. Nel 2016 subì un furto milionario nella sua casa di Roma: una banda le sottrasse gioielli, cimeli artistici e oggetti di valore.